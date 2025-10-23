Cepal: Panamá entre los líderes del crecimiento económico en Latinoamérica

Panamá se ubica entre los países que liderarán el crecimiento económico en Latinoamérica este 2025, según la última proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La institución mejoró en dos décimas su previsión regional respecto a agosto, elevando la estimación al 2,4 %, tras detectar un "entorno internacional menos adverso".

"Este ajuste en las proyecciones refleja un entorno internacional menos adverso que el previsto en abril, pero no altera el diagnóstico de fondo: el impulso externo al crecimiento se ha desacelerado y la región sigue creciendo a un ritmo bajo", alertó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile.

Para 2026, Cepal mantiene la estimación regional en el 2,3 %.

En la nueva proyección, Venezuela (6 %), Paraguay (4,5 %) y Argentina (4,3 %) lideran el ranking, seguidos por Panamá con un sólido 4,1 %, Costa Rica (3,8 %), Guatemala (3,7 %) y Honduras (3,3 %).

La institución advierte que, para superar la llamada "trampa de baja capacidad para crecer", la región necesita una "transformación productiva más acelerada que impulse el crecimiento económico y la productividad, diversifique las economías y genere más y mejores empleos".