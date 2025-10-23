Nacional - 23/10/25 - 06:47 PM

Cepal: Panamá entre los líderes del crecimiento económico en Latinoamérica

La Cepal eleva a 2,4 % la proyección de crecimiento regional para 2025; Panamá destaca con 4,1 %.

 

Panamá se ubica entre los países que liderarán el crecimiento económico en Latinoamérica este 2025, según la última proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La institución mejoró en dos décimas su previsión regional respecto a agosto, elevando la estimación al 2,4 %, tras detectar un "entorno internacional menos adverso".

"Este ajuste en las proyecciones refleja un entorno internacional menos adverso que el previsto en abril, pero no altera el diagnóstico de fondo: el impulso externo al crecimiento se ha desacelerado y la región sigue creciendo a un ritmo bajo", alertó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile.

Para 2026, Cepal mantiene la estimación regional en el 2,3 %.

En la nueva proyección, Venezuela (6 %), Paraguay (4,5 %) y Argentina (4,3 %) lideran el ranking, seguidos por Panamá con un sólido 4,1 %, Costa Rica (3,8 %), Guatemala (3,7 %) y Honduras (3,3 %).

La institución advierte que, para superar la llamada "trampa de baja capacidad para crecer", la región necesita una "transformación productiva más acelerada que impulse el crecimiento económico y la productividad, diversifique las economías y genere más y mejores empleos".

