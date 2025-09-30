Chapman asegura que no habrá aumento en el presupuesto 2026

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el presupuesto para la vigencia fiscal 2026 no tendrá aumento.

Destacó que se evaluarán algunos ajustes en las partidas presupuestarias, pero se mantendrá el mismo monto para cumplir con la meta fiscal de reducir el déficit.

“No habrá aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su meta fiscal, que tenemos que cumplir con nuestra meta fiscal para el próximo año, que es no exceder un déficit del 4%”, expresó Chapman.

Manifestó que con este enfoque se busca mantener la estabilidad económica y fortalecer la confianza de los mercados internacionales, reafirmando el compromiso del país con la disciplina fiscal.

Por otro lado, dijo que espera recibir esta misma semana las recomendaciones de reasignación presupuestaria por parte de los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

El ministro mencionó que muchas de las propuestas apuntan a áreas claves como la salud, la educación y el agua. Además, muy abierto al diálogo con la Asamblea.

“He escuchado muchas recomendaciones en esas áreas. Para decir la verdad, eso es música para mis oídos. Si vienen esas recomendaciones, las van a tomar muy en serio y de forma constructiva”, expresó.

En tanto, recalcó que no se trata de un aumento, sino de un reajuste.

“Hay muchos ministerios donde se pueden dar reasignaciones de recursos. En ese sentido, este ministerio (MEF) tiene la mayor voluntad de ayudar en función de la retroalimentación recibida”, añadió el ministro.

La semana pasada, la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Eduardo Vásquez, concluyó las vistas presupuestarias. $34.901 millones es el monto al que asciende el Presupuesto General del Estado para el 2026.

Chapman calificó el debate presupuestario como un “debate de altura y constructivo”, comparándolo con las diversas dificultades que han tenido Francia y Estados Unidos en sus discusiones fiscales.

“Estoy seguro de que se mantendrá en el segundo debate”, añadió el encargado del MEF.