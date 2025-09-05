Chapman destaca solidez financiera de Panamá en Japón

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, calificó como “muy fructífera” la misión oficial en Japón y destacó los avances conseguidos en materia de confianza financiera.

“Este tipo de misiones son muy importantes para ganar o recuperar la confianza del país y atraer inversiones que tanto necesitamos en Panamá para la generación de empleos de alta calidad”, manifestó el ministro.

Chapman señaló durante su visita a Panamá que se reunió con acreedores y empresas que están interesadas en invertir en el país.

“La audiencia japonesa lo que más le interesa es certidumbre, confianza y respeto al Estado de Derecho, y es uno de los temas en los que hemos hecho énfasis, que se traduce de la mano con una perspectiva de crecimiento económico muy halagadora”, dijo.

Recordó que el Fondo Monetario Internacional coloca a Panamá entre las primeras economías de mayor crecimiento en América Latina para el 2025-2026, que será un gran motor para la generación de empleo.

Por otra parte, Chapman dijo que Panamá tiene un buen acceso al mercado de capitales de Japón.

“No solo en el sector privado, sino público, está la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés), que ha sido un soporte al Metro de Panamá y que ha mostrado nuevamente interés en continuar apoyando; así como otras empresas interesadas en el financiamiento de obras públicas, de infraestructura mayoritariamente, y también en participar en el sector privado donde se generan plazas de trabajo”, declaró el ministro.