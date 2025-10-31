Charlas preventivas: el antídoto contra la violencia y el 'bullying'

Panamá- Un total de 272 estudiantes del Centro Educativo Básico General Manuel Urbano Ayarza, en el corregimiento de Cativá en Colón, recibió una charla sobre acoso escolar por parte de la Policía Nacional (PN) en esta provincia, con el fin de minimizar estas actitudes que muchas veces marcan a las personas, incluso en su vida adulta.

Para la PN, este tipo de charlas busca prevenir el acoso escolar en los planteles educativos de la provincia atlántica.

La entidad de seguridad indicó que se continuará con estas charlas preventivas en los diferentes planteles educativos para garantizar el bienestar de los estudiantes.

Y es que la violencia entre los estudiantes ha tenido un elemento que se ha infiltrado en las aulas de clases y que afecta a otros estudiantes: son las acciones de las pandillas, que han dejado estudiantes heridos e incluso decesos.

En ese mismo tema, Alina Ríos, de 50 años de edad, recuerda que el acoso escolar se registraba en su tiempo en las escuelas y colegios, pero no era tan evidente como ahora.

“Y los pelados y las chicas a veces resolvían sus problemas en peleas; ahora se resuelven con armas”, indicó.

Humberto Jefferson, de 49 años de edad, relató que el acoso escolar que sufrió por parte de otros compañeros lo afectó en su vida adulta, donde la burla era la nota de todos los días, así como la provocación en los salones de clases.