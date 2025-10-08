A ‘Chicho’ lo asfixiaron hasta matarlo

El examen de necropsia realizado al cadáver en descomposición de Boris Yaseth Guerra Rowe (27 años), alias 'Chicho', reveló que fue asesinado por asfixia.

Mientras avanza la investigación que adelanta la Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Bocas del Toro, aún no se ha revelado el móvil de este horrendo crimen.

Las autoridades ya capturaron e imputaron por privación de libertad y homicidio agravado a dos vinculados con este caso —identificados plenamente por testigos y pruebas de video—, pero se mantiene la búsqueda de un tercer implicado que se encuentra fugitivo.

'Chicho' fue privado de libertad la madrugada del pasado 23 de septiembre frente a la residencia de su abuela, ubicada en Finca 4, distrito de Changuinola. Su cadáver fue encontrado semienterrado en un matorral de una finca privada 11 días después de su desaparición.