China contraataca: Ordena frenar inversiones millonarias en Panamá

Panamá volvió a quedar en el centro del ajedrez grande. China habría pedido a sus empresas estatales que congelen conversaciones sobre nuevos proyectos en el país, como reacción directa al fallo de la Corte Suprema que anuló el contrato de concesión de los puertos operados por CK Hutchison en Balboa y Cristóbal.

La información fue revelada por Bloomberg, citando fuentes ligadas al tema.

Según esas fuentes, la orden incluye detener posibles inversiones millonarias y hasta evaluar desviar cargas marítimas a otros puertos, siempre que no implique mayores costos.

Por otro lado, Aduanas chinas estaría intensificando las inspecciones a productos panameños como banano y café, lo que podría golpear exportaciones.

Los proyectos ya en marcha también están bajo la lupa, aunque todavía no hay una instrucción final. Todo se mueve con cautela, pero el ruido ya está hecho.

El fallo del máximo tribunal panameño, que tumbó el contrato portuario la semana pasada, provocó una reacción inmediata de China, que advirtió que Panamá pagaría un “alto precio”.

Pekín es el segundo mayor usuario del Canal, solo detrás de Estados Unidos, y no ve con buenos ojos perder espacio en una infraestructura clave para el comercio mundial.

Bloomberg recuerda que China ha invertido miles de millones en puertos alrededor del mundo, ganando peso estratégico en medio de las tensiones comerciales globales.

En Panamá, esa presencia incluye el cuarto puente sobre el Canal, una terminal de cruceros y parte de una línea del Metro. Todo eso ahora entra en terreno incierto, más aún tras la salida del país de la Ruta de la Seda el año pasado.

Mientras tanto, CK Hutchison, que opera los puertos desde 1997, prepara un arbitraje internacional para reclamar compensación por la anulación del contrato. La venta de sus activos portuarios globales —que podría superar los US$19 mil millones— sigue trabada, y Panamá es hoy el principal obstáculo.

La pregunta queda en el aire. ¿Cuánto daño real puede causar esta presión? Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial e inversionista de Panamá, y desviar rutas fuera del Canal suele significar más costos y más retrasos. Pero el pulso geopolítico ya empezó. Y Panamá está, otra vez, en medio del choque.

Información basada en un reporte original de Bloomberg.