Las Tablas y Santiago afinan detalles para la gran fiesta panameña

La cuenta regresiva para los carnavales ya comenzó y las ciudades de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, y Santiago, en Veraguas, se declaran listas para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros que cada año llegan para disfrutar de una de las festividades más esperadas de Panamá, así lo sostuvo Alcibíades Rangel, coordinador de estructuras de estos eventos.

En la ciudad de Las Tablas, considerada la cuna de los carnavales más vistosos y tradicionales de Panamá, las autoridades y el comité organizador han informado que la logística está prácticamente lista en el Parque Belisario Porras, epicentro de las celebraciones.

Durante cuatro días, este punto se convertirá en el centro de música, comparsas, reinas, carros cisternas y actividades que atraen a multitudes que buscan vivir el ambiente festivo característico de la región.

Luis De León, representante de la alcaldía en la ciudad de Santiago, explicó que los miembros del comité organizador de los carnavales confirmaron que la Placita San Juan de Dios será, como es tradición, el escenario principal de los culecos.

Este sitio es reconocido por ofrecer uno de los ambientes más animados, con presentaciones de artistas en tarima, agua limpia garantizada y seguridad policial para salvaguardar a los asistentes.

Los organizadores de ambas ciudades coincidieron en que los carnavales están diseñados para el disfrute sano y responsable, por lo que se han coordinado acciones con los estamentos de seguridad, entidades de salud y autoridades locales, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante los cuatro días de fiesta.

Tanto Las Tablas como Santiago se preparan así para recibir a miles de personas, reafirmando su compromiso de mantener vivas las tradiciones culturales de Panamá, en un ambiente de alegría, música y convivencia familiar que caracteriza a los carnavales panameños.