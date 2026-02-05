Nacional - 05/2/26 - 12:39 PM

Las Tablas y Santiago afinan detalles para la gran fiesta panameña

Los organizadores de ambas ciudades coincidieron en que los carnavales están diseñados para el disfrute sano y responsable.

 

Por: Melquíades Vásquez/Crítica -

La cuenta regresiva para los carnavales ya comenzó y las ciudades de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, y Santiago, en Veraguas, se declaran listas para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros que cada año llegan para disfrutar de una de las festividades más esperadas de Panamá, así lo sostuvo Alcibíades Rangel, coordinador de estructuras de estos eventos.

En la ciudad de Las Tablas, considerada la cuna de los carnavales más vistosos y tradicionales de Panamá, las autoridades y el comité organizador han informado que la logística está prácticamente lista en el Parque Belisario Porras, epicentro de las celebraciones.

Durante cuatro días, este punto se convertirá en el centro de música, comparsas, reinas, carros cisternas y actividades que atraen a multitudes que buscan vivir el ambiente festivo característico de la región.

Luis De León, representante de la alcaldía en la ciudad de Santiago, explicó que los miembros del comité organizador de los carnavales confirmaron que la Placita San Juan de Dios será, como es tradición, el escenario principal de los culecos

Este sitio es reconocido por ofrecer uno de los ambientes más animados, con presentaciones de artistas en tarima, agua limpia garantizada y seguridad policial para salvaguardar a los asistentes.

Los organizadores de ambas ciudades coincidieron en que los carnavales están diseñados para el disfrute sano y responsable, por lo que se han coordinado acciones con los estamentos de seguridad, entidades de salud y autoridades locales, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante los cuatro días de fiesta.

Te puede interesar

Meduca lleva al MP caso de diplomas chimbos en concurso de docentes

Meduca lleva al MP caso de diplomas chimbos en concurso de docentes

 Febrero 05, 2026
Comerciantes de Veraguas exigen mayor respuesta policial ante ola de robos

Comerciantes de Veraguas exigen mayor respuesta policial ante ola de robos

 Febrero 05, 2026
Vientos duros levantan lona en Albrook y activan alerta hasta el 9 de febrero

Vientos duros levantan lona en Albrook y activan alerta hasta el 9 de febrero

 Febrero 05, 2026
Chitré: Propietarios de buses escolares piden mayor control contra piratería

Chitré: Propietarios de buses escolares piden mayor control contra piratería

 Febrero 05, 2026
Mulino tira la casa por la ventana en Coclé: más de B/.558 millones en obras

Mulino tira la casa por la ventana en Coclé: más de B/.558 millones en obras

 Febrero 05, 2026

Tanto Las Tablas como Santiago se preparan así para recibir a miles de personas, reafirmando su compromiso de mantener vivas las tradiciones culturales de Panamá, en un ambiente de alegría, música y convivencia familiar que caracteriza a los carnavales panameños.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto