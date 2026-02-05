Dengue sigue rondando: 475 casos y dos muertes en 2026

El dengue no afloja. En la semana epidemiológica N.° 3, del 18 al 24 de enero de 2026, el país ya suma 475 casos acumulados, según los números que maneja el Ministerio de Salud.

La mayoría, 421 casos, son sin signos de alarma. Pero hay 53 personas con señales de cuidado y un caso catalogado como dengue grave. No son estadísticas lejanas. Son personas que terminaron en una camilla o en la sala de su casa, con fiebre y dolor hasta en los huesos.

La Región Metropolitana es la que más casos reporta, con 126. Detrás vienen Bocas del Toro (60), San Miguelito (57) y Panamá Oeste (55). También aparecen Colón, Herrera, Panamá Norte y Chiriquí, lo que deja claro que el mosquito está bien repartido.

En los hospitales la cosa tampoco pinta bien. Esta semana hay 18 personas hospitalizadas por dengue. Además, se confirmó una nueva defunción en Bocas del Toro, lo que eleva a dos las muertes en lo que va del año. La primera ocurrió a inicios de enero, en Coclé.

La tasa de incidencia nacional se ubicó en 10.1 casos por cada 100 mil habitantes. Un número que para Salud no es menor, sobre todo porque sigue subiendo en zonas donde el agua se queda estancada por días.

Por corregimientos, Tocumen y 24 de Diciembre encabezan la lista con 24 casos cada uno. Les siguen Bocas del Toro y Belisario Frías, con 19, y Veracruz, con 16. Lugares donde el dengue ya es conversación diaria.

Los adultos entre 35 y 49 años son los que más casos acumulan, pero los más golpeados siguen siendo los jóvenes de 10 a 19 años. El virus no perdona edad cuando el mosquito encuentra dónde criarse.

El Minsa dice que mantiene operativos en todo el país con el equipo de Control de Vectores, fumigaciones y visitas casa por casa. Pero vuelve a repetir lo mismo de siempre: sin la ayuda de la gente, no alcanza.

Eliminar criaderos, botar recipientes viejos, tapar tanques y no dejar agua acumulada ni dentro ni fuera de la casa. Ahí es donde nace el problema.

Fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolores musculares y dolor en los ojos siguen siendo las señales más comunes.