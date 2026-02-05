Nacional - 05/2/26 - 01:04 PM

Renuncia subdirector del Registro Público y deja el cargo de forma inmediata

 

Por: Redacción / Crítica -

El subdirector general del Registro Público de Panamá, Jean Pierre Chevalier Ríos, presentó su renuncia formal e irrevocable al cargo que venía ocupando desde el 16 de agosto de 2024

La carta fue entregada este 5 de febrero de 2026, fecha en la que también se hace efectiva su salida.

Chevalier señala que deja la posición “con la certeza de haber cumplido con los deberes asignados”, asegurando que durante su gestión actuó con responsabilidad y compromiso al frente de la institución.

 No se detallan razones adicionales sobre los motivos de su decisión.

La salida se da en medio de un momento clave para el Registro Público, una entidad sensible para trámites legales, propiedades y sociedades, donde cualquier cambio en la dirección genera atención tanto en el sector público como privado.

Hasta el momento, no se ha informado quién asumirá el cargo de manera interina ni si el Ejecutivo ya tiene un relevo definido. 

El Registro Público continúa operando con normalidad mientras se espera un pronunciamiento oficial.

