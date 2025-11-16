China, Varela y el billete perdido: la historia que todavía sigue dando vueltas

Un análisis basado en un reportaje de Infobae revela cómo decisiones ocultas del gobierno de Juan Carlos Varela abrieron la puerta a la influencia china en Panamá y dejaron preguntas que siguen vivas hoy.

Cuando la política se negocia en lo oscuro

Panamá vuelve a aparecer en el ojo del huracán, y no por carnaval ni por fútbol: por decisiones tomadas en lo bajito, lejos del pueblo y sin transparencia.



Según análisis publicados por Infobae, la relación entre el expresidente Juan Carlos Varela y la República Popular China abrió una caja de preguntas que todavía nos acompañan como sombra.

En el reportaje, los autores señalan que el caso de Panamá muestra “cómo un líder dispuesto a subastar la soberanía puede desviar el destino de una nación”.



Fuerte, pero necesario decirlo.

El famoso dinero que nunca apareció

Uno de los puntos más delicados es la supuesta “donación” de ¥1.000 millones que Beijing habría enviado durante el giro diplomático hacia China.



Según Infobae, documentos filtrados mostraron que las autoridades panameñas recibieron una advertencia: no mencionar esa donación porque podría verse como ‘el precio por romper con Taiwán’.

Y aquí viene la parte que el pueblo todavía no olvida:

Ese dinero nunca apareció en las cuentas públicas.

Proyectos, puertos, puentes… y un país con la guardia abajo

El reportaje explica que mientras el país aplaudía discursos, empresas chinas lograban posiciones estratégicas:

Un puerto de contenedores multimillonario en Colón.

El puerto de cruceros de Amador.

El Cuarto Puente con sobrecostos.

Y hasta el famoso tren Panamá–Chiriquí, que expertos locales calificaron como inviable.

Todo eso mientras Washington miraba de reojo y advertía que Panamá estaba quedando en el medio de una pelea de gigantes.

Huawei y la vigilancia: “el zorro en el gallinero”

Otro dato citado: Varela había prometido a Estados Unidos que el sistema de seguridad C5 sería con empresas occidentales… pero terminó reforzado con tecnología Huawei.

Un exembajador estadounidense lo describió como “poner al zorro en el gallinero”.

La embajada en Amador: la gota que derramó el vaso

El artículo también menciona que la propuesta de dar a China un terreno privilegiado en la Calzada de Amador causó alarma tanto en empresarios panameños como en Washington.

Incluso, según el reportaje, un conocido empresario advirtió:

“No provoques al águila mientras bailas con el oso”.

Hoy, el expresidente tiene prohibida la entrada a EE.UU. por señalamientos de corrupción.



Aunque sigue libre en Panamá, su figura permanece bajo investigación y polémica, según recuerda Infobae.

Lo mencionado en el reportaje puede gustar o no, pero revela que:

Panamá es pequeño, pero lo que pasa en el Canal y en la política local puede golpear al mundo entero.

Y cuando las decisiones se toman entre pocos, los que pagan la cuenta son los de siempre: la gente del pueblo.