Nacional - 11/9/25 - 10:41 AM

Chiquita implementará modelo de aparcería en Bocas del Toro

La aparcería consiste en un contrato en el que el propietario de tierras permite a otra parte su explotación, a cambio de un reparto proporcional de las ganancias.

 

Por: Redacción / Web -

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció este jueves que la empresa Chiquita Brands reactivará sus operaciones en las fincas bananeras de Bocas del Toro bajo un modelo de aparcería.  
 

Según explicó Moltó, el modelo de aparcería permitirá que Chiquita ceda el manejo de las fincas a asociaciones de productores locales, quienes se encargarán de su explotación. La empresa supervisará las labores agrícolas y comprará directamente toda la producción, asegurando que esta cumpla con sus estándares de calidad.

El ministro destacó que esta forma de tercerización es legal según las leyes panameñas. La aparcería consiste en un contrato en el que el propietario de tierras permite a otra parte su explotación, a cambio de un reparto proporcional de las ganancias.

Este acuerdo fue impulsado tras la reciente visita del presidente José Raúl Mulino a Brasil, donde se firmó un memorando de entendimiento que facilita el retorno de Chiquita Brands al país.    
 

Este pacto  permitirá recuperar alrededor de 5,000 empleos perdidos tras el cierre provocado por una huelga ilegal.
La inversión total será de aproximadamente 300 millones de dólares.

