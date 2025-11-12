Chiquita: Más de 600 personas acudieron al primer día de las ferias de reclutamiento

Más de 600 personas se dieron cita al primer día de las ferias de reclutamiento de la empresa de Chiquita Panamá, en Changuinola, en Bocas del Toro, con el objetivo de reactivar la actividad bananera en la región.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el plan de reactivación prevé al menos 3 mil contrataciones, y al finalizar el año unas 2 mil más.

La entidad destacó que se busca garantizar que, a finales del mes de enero y principios de febrero de 2026, se pueda iniciar la extracción de este “oro verde” en la provincia.

“Lo importante es que hay un nuevo comienzo y que esta histórica empresa decidió permanecer, regresar al país y, en vista de ello, contratar a muchas personas”, expresó Muñoz.

Enfatizó que, además de las jornadas de reclutamiento, en esta provincia se estarán realizando en los próximos días ferias interinstitucionales enfocadas en el bienestar de sus comunidades.

Muñoz reiteró que el Gobierno está comprometido con lograr que la reactivación económica llegue a Bocas del Toro, una provincia que no depende únicamente de la producción bananera, sino que también cuenta con producción de cacao.