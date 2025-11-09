Chitré conmemora 122 años de adhesión a la Proclama Chitreana

Con un desfile cívico en el que participaron más de 40 delegaciones estudiantiles y bandas independientes, tanto locales como provenientes de otras provincias, Chitré conmemoró este 9 de noviembre los 122 años de adhesión a la Proclama Chitreana de 1903.

En esta fecha se recordó el movimiento en el que el Consejo Municipal del distrito respaldó la Separación de Panamá de Colombia.

El recorrido inició en horas de la mañana por las principales calles de la ciudad, donde estudiantes, autoridades locales y público en general se sumaron a la celebración que reafirma la identidad histórica del distrito.

Previo al desfile, se realizó una Eucaristía en la Catedral San Juan Bautista, concelebrada por el Obispo de la Diócesis de Chitré, Monseñor Rafael Valdivieso Miranda, y posteriormente tuvo lugar la sesión solemne del Consejo Municipal.

Las autoridades distinguieron a la Fundación Centro de Niños Down de Herrera como institución abanderada oficial de la fecha, en reconocimiento a su labor en favor de la inclusión y apoyo a las personas con discapacidad.