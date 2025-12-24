“Chitré es Belén”: tradiciones de antaño que despiertan el turismo

En un esfuerzo por devolverle a la Navidad su verdadero significado, la ciudad de Chitré vive una transformación especial con el proyecto “Chitré es Belén”, una iniciativa que rescata las tradiciones navideñas de antaño y, al mismo tiempo, impulsa el turismo religioso y cultural en la región.

La propuesta pone en el centro a los belenes o nacimientos, que durante décadas fueron el símbolo principal de la Navidad en los barrios y comunidades, antes de que las decoraciones comerciales ganaran protagonismo.

Hoy, estos nacimientos vuelven a ocupar parques, plazas y espacios comunitarios, elaborados con esmero por vecinos, parroquias y comités organizadores.

“En otrora, las posadas y las iluminaciones eran tradiciones muy arraigadas en nuestras comunidades. Con el paso del tiempo se han ido perdiendo, y eso es precisamente lo que queremos rescatar”, expresó Noris Rodríguez, miembro del comité organizador.

Una ruta navideña con identidad y fe

Cada parque de Chitré se ha convertido en una estación dentro de una ruta navideña que invita a propios y visitantes a recorrer la ciudad y vivir una experiencia distinta, marcada por la fe, la cultura y la convivencia comunitaria.

El calendario de posadas ofrece una programación continua que fortalece el sentido religioso de la temporada, con presentaciones en cada corregimiento de estampas como la Anunciación, la Visitación, el anuncio a los pastores, la visita de los Reyes Magos, San José y la Virgen piden posada, y finalmente el nacimiento del Niño Dios, en el parque Unión de Chitré.

Actividades familiares que fortalecen el turismo

Como parte del atractivo turístico, el programa incluye actividades pensadas para toda la familia, con dinámicas recreativas y ambiente festivo.

Para el 3 de enero, se conmemorará la llegada de los Reyes Magos, una representación a cargo de sacerdotes de la comunidad, que se ha convertido en uno de los momentos más esperados por su profundo significado religioso.

Un proyecto con impacto social y económico

La vicealcaldesa de Chitré, Alba Osorio, destacó que esta iniciativa va más allá de lo espiritual y cultural.

Indicó que el proyecto no solo busca rescatar lo mejor de la Navidad, sino también dinamizar la economía local, atrayendo visitantes, fortaleciendo el comercio y generando oportunidades para emprendedores y artesanos de la región.

Chitré, un destino para vivir la Navidad

“Chitré es Belén” se consolida como una propuesta que une tradición, fe y turismo, convirtiendo a la ciudad en un punto de referencia del turismo religioso durante la época navideña.

Quienes visitan Chitré no solo recorren parques iluminados, sino que viven una Navidad auténtica, donde cada Belén cuenta una historia, cada posada une a la comunidad y cada celebración recuerda que las tradiciones de antaño siguen vivas cuando un pueblo decide rescatarlas.