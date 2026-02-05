Chitré: Propietarios de buses escolares piden mayor control contra piratería

Conductores y propietarios de buses colegiales en Chitré solicitaron a las autoridades poner un alto a la piratería en el servicio de transporte escolar, al tiempo que respaldaron los operativos de inspección que se realizan de cara al inicio del año lectivo.

Según los conductores, es necesario que las regulaciones se apliquen de manera equitativa para todos, ya que los colegiales no son los únicos que realizan esta actividad actualmente.

Durante una jornada de revisión de vehículos efectuada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la entidad informó que desarrollará inspecciones a los buses colegiales y una capacitación dirigida a los conductores antes del inicio del año escolar, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el transporte estudiantil.

En el lugar, Julio Pinilla, conductor y propietario de un vehículo colegial, señaló que el proceso de inspección es positivo para el sector, ya que garantiza que las unidades cumplan con las normas de seguridad.

“El proceso es bueno para nosotros porque tenemos que estar en regla”, expresó.

No obstante, Pinilla manifestó su preocupación por la presencia de transportistas informales que continúan ofreciendo el servicio de manera ilegal.

Según explicó, algunos particulares trasladan a más estudiantes de los permitidos en vehículos no autorizados y sin los certificados de operación requeridos por la ley, lo que representa un riesgo para la seguridad de los niños.

El transportista indicó que, mientras a los operadores formales se les exige cumplir con múltiples requisitos, la piratería persiste sin controles suficientes.

Por ello, pidió a las autoridades reforzar la fiscalización, ya que “las regulaciones deben ser para todos”, enfatizó.

Los propietarios de buses colegiales reiteraron que apoyan las inspecciones técnicas a los vehículos, al considerar que contribuyen a mantener en buen estado las unidades que transportan a los estudiantes, pero insistieron en que el control debe extenderse a todos los que ofrecen este tipo de servicio.