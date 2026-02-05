Vientos duros levantan lona en Albrook y activan alerta hasta el 9 de febrero

Los vientos no han dado tregua y ya están dejando consecuencias visibles.

La lona temporal de la pasarela peatonal de la estación Albrook del Metro de Panamá se desprendió tras las fuertes ráfagas registradas en los últimos día, dejando el paso expuesto al sol y la lluvia en una de las zonas más transitadas del país.

El Metro de Panamá explicó que la situación se dio por condiciones climáticas inusuales que están afectando tanto al territorio nacional como al Caribe.

La estructura no colapsó, pero la lona salió volando, obligando a activar trabajos de reparación de inmediato para evitar riesgos a los usuarios de la Línea 1.

Personal técnico ya se encuentra en el sitio realizando las labores para restituir la lona en el menor tiempo posible, bajo protocolos de seguridad. La entidad pidió comprensión a los pasajeros y recalcó que la prioridad es proteger a quienes usan el sistema a diario, especialmente en horas pico.



Aviso de vigilancia

Este incidente ocurre mientras IMHPA y SINAPROC mantienen un aviso de vigilancia por fuertes vientos en todo el país, vigente hasta el lunes 9 de febrero. Según las autoridades, el fenómeno responde al ingreso de un frente frío en el Caribe, combinado con sistemas de alta presión que están acelerando las ráfagas en varias regiones.

De acuerdo con los reportes oficiales, los días más intensos serán el sábado 7 y domingo 8 de febrero, con afectaciones tanto en zonas urbanas como marítimas. Sinaproc pidió a la población asegurar techos, objetos sueltos y tomar precauciones, sobre todo en áreas costeras, mientras dure el evento climático.