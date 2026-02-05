Comerciantes de Veraguas exigen mayor respuesta policial ante ola de robos

La creciente inseguridad en la provincia de Veraguas fue expuesta sin rodeos durante una reciente reunión entre miembros de la Cámara de Comercio y el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

En este encuentro, los comerciantes manifestaron su preocupación por la persistencia de robos, hurtos y atracos que continúan afectando a personas y establecimientos comerciales, principalmente en el distrito de Santiago.

Fulvia de Vargas, representante del gremio comercial, señaló que la situación se ha vuelto preocupante para muchos empresarios, quienes aseguran ser víctimas constantes de la delincuencia sin recibir una respuesta oportuna por parte de las autoridades.

Indicó que, aunque existen programas de seguridad ciudadana y la idea de colocar sistemas de videovigilancia, estos deben ser aprovechados de manera efectiva para frenar los hechos delictivos.

Durante la reunión, varios comerciantes expresaron su descontento por la deficiente comunicación entre la Policía Nacional y la comunidad, denunciando una falta de seguimiento a las denuncias presentadas y una aparente carencia de voluntad para atender los casos.

Según afirmaron, en múltiples ocasiones los afectados no reciben información sobre el avance de sus denuncias, lo que incrementa la sensación de abandono e impunidad.

Asimismo, cuestionaron la escasa presencia policial en zonas comerciales consideradas vulnerables, situación que, a su juicio, facilita la acción de los delincuentes que operan con total libertad.

Los comerciantes insistieron en la urgencia de reforzar los patrullajes y establecer canales de coordinación directa con las autoridades.

Aunque el director de la Policía Nacional escuchó los planteamientos y se comprometió a evaluar estrategias para mejorar la seguridad, el sector comercial dejó claro que espera acciones concretas y resultados visibles, advirtiendo que la falta de respuestas efectivas continúa afectando la actividad económica y la tranquilidad de la población veragüense.