Ciencia, cultura y amistad se toman competencia internacional de robótica

Con la asistencia de 26 países de América, Europa y Asia, más de 200 equipos y alrededor de 1,500 personas entre estudiantes, tutores, padres de familia, entre otros visitantes, se inauguró este domingo en el Panama Convention Center, la competengia de robótica "Open Championship Americas Panama 2025".

Por parte del gobierno nacional dio la bienvenida a este magno evento Educativo-Tecnológico Gloria De León, Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá y Marvin Castillo, Presidente de FUNDESTEAM.

La competencia de robótica avalada por la World Robot Olympiad (WRO) con estudiantes de ocho a 19 años de edad se desarrollará este lunes y martes, 20 y 21 de octubre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los equipos de los 26 países competirán en las ocho categorías de competencias de robótica bajo la temática "El Futuro de los Robots".

Gloria de León y Marvin Castillo destacaron la importancia de este gran evento educativo, que sigue posicionando a Panamá como hub de la educación STEAM para el continente Americano y el mundo.



Finaliza el segundo



Con un dinámico "Friendship Night", cargado de música, baile e intercambio cultural, concluyó el segundo día.

Este martes, 21 de octubre, será el último día de la competencia internacional de robótica, que se espera concluya a las 3:00 p.m. con un acto de clausura y premiación de los equipos ganadores.

Para los organizadores de FUNDESTEAM, los proyectos presentados en cada categoría han sido de gran nivel, consolidando este torneo como un evento sumamente competitivo.

"La competencia está bastante reñida entre todos los países participantes y sabemos que los equipos de Panamá están dando la batalla por estar entre los mejores. Les deseamos todos los éxitos, y este martes sabremos cómo quedan posicionados los países con sus respectivos equipos", señaló Neyda Domínguez, directora ejecutiva de FUNDESTEAM.

Durante el acto de clausura, también se anunciará qué país organizará la Open Championship Americas 2026, momento en el cual Panamá entregará la bandera a la próxima nación anfitriona.

Este martes, desde las 8:00 a.m., continúa la competencia internacional de robótica en su jornada final, con más de 200 equipos de 26 países de América, Europa y Asia.