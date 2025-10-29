Cierran minisúper en Arraiján por cochinos

Por el incumplimiento de normativas sanitarias y la no corrección de deficiencias previamente notificadas, el Ministerio de Salud (MINSA) ordenó el cierre temporal de un minisúper ubicado en el corregimiento de Arraiján Cabecera, provincia de Panamá Oeste.

Además del cierre, el MINSA citó a los propietarios de tres locales comerciales ante el departamento de Asesoría Legal para aplicar las sanciones correspondientes.

Durante el operativo, personal de Saneamiento Ambiental detectó productos vencidos, deficiencias higiénico-sanitarias, y la presencia de animales y plagas en varios de los locales inspeccionados.

Según el director regional de Salud, Dr. Jorge Melo, entre las irregularidades también se encontraron empleados sin carnet de salud, uso de vestimenta inadecuada, mascotas dentro de los locales, neveras oxidadas y con hongos, así como productos cárnicos colocados en el suelo.

En otros establecimientos se hallaron cuartos fríos deteriorados, derrames de aguas residuales y tanques sépticos colapsados. Además, fueron decomisados medicamentos y cigarrillos vencidos, en conjunto con la ACODECO.

El Ministerio de Salud reitera su llamado a los comerciantes a cumplir con las normas sanitarias y mantener condiciones adecuadas de higiene y salubridad para evitar sanciones.