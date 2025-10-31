Cierran temporalmente Isla Escudo de Veraguas por destrucción ambiental

Panamá El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) ordenó el cierre temporal del área protegida Isla Escudo de Veraguas-Degó por un año, tras detectarse graves daños ecológicos, desorden y destrucción ambiental en esta joya natural considerada única en el mundo.

La medida, establecida mediante la Resolución DM-0489-2025, busca proteger los ecosistemas marinos y terrestres, así como las especies endémicas en peligro crítico de extinción, entre ellas el perezoso pigmeo (Bradypus pygmaeus), que solo habita en esta isla panameña.

Según un informe técnico de MiAMBIENTE, se hallaron desechos sólidos, deforestación, viviendas ilegales en manglares, cría de animales domésticos y pesca de especies protegidas como la langosta del Caribe y el cambute. También se detectó el uso de trasmallos, tránsito de embarcaciones a alta velocidad y alteración de hábitats críticos, lo que representa una amenaza directa a la biodiversidad.

Durante el cierre, todas las actividades turísticas, recreativas, pesqueras y de navegación quedan suspendidas, permitiéndose solo trabajos de limpieza, restauración, monitoreo y control ambiental, previamente autorizados.

MiAMBIENTE coordinará con la ARAP, ATP, MIDES, SENAN y Policía Ambiental la ejecución de operativos de control y programas de apoyo a las comunidades cercanas, incluyendo capacitación en pesca responsable y ecoturismo comunitario.

El ministerio anunció además la creación de un plan de monitoreo y restauración ecológica, con el fin de evaluar la recuperación del área y definir si será posible su reapertura o si se extenderá el cierre.

Isla Escudo de Veraguas, declarada patrimonio natural panameño, alberga manglares, arrecifes coralinos, pastos marinos y especies únicas, entre ellas el colibrí de Escudo (Amazilia handleyi) y la Zamia hamannii, además de ser zona de anidación de tortugas marinas como la baula, verde y carey.