Cierre temporal del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos por mal clima

La medida preventiva busca proteger la seguridad de visitantes, guardaparques y comunidades cercanas

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

MiAMBIENTE anunció el cierre temporal del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en Bocas del Toro, debido a condiciones climáticas adversas

La medida preventiva busca proteger la seguridad de visitantes, guardaparques y comunidades cercanas ante marejadas, fuertes vientos y lluvias intensas.

Las autoridades de MiAMBIENTE reiteran que esta suspensión es temporal y dependerá de la mejora de las condiciones climáticas. Se pide a los visitantes no intentar ingresar al parque hasta que se emita un aviso oficial de reapertura.

Los operadores turísticos y comunidades locales también están siendo informados para coordinar la seguridad de sus actividades y proteger los ecosistemas marinos del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, uno de los más importantes de Bocas del Toro.

El Ministerio de Ambiente recomienda seguir las indicaciones del SINAPROC y consultar sus canales oficiales para información actualizada sobre el estado de este y otros parques nacionales del país.

 

