Cierres de vías en la ciudad por trabajos del Cuarto Puente

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció cierres parciales en dos puntos de la ciudad capital como parte de los trabajos de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

El primer cierre parcial se lleva a cabo en el área de Balboa, corregimiento de Ancón, y se extenderá hasta el 11 de octubre. En esta zona se realizarán labores de borrado de líneas en la vía y pintura de señalización, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las vías afectadas son:

Calle John F. Stevens.

Avenida Ascanio Arosemena.

Avenida Arnulfo Arias Madrid.

Avenida Emanuel Vergara.

Por otro lado, la segunda fase contempla un cierre parcial en el Puente de las Américas, donde se instalarán equipos de monitoreo. Esta intervención se realizará del 24 de septiembre al 31 de octubre, en dos franjas horarias: a las 3:00 a.m. para la instalación y a la 1:00 p.m. para la desinstalación de los equipos.

El MOP recomienda a conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal en sitio, con el objetivo de garantizar la seguridad y fluidez del tráfico durante los trabajos.

