Cierres parciales en Arraiján por trabajos de Línea 3 del Metro

El Metro de Panamá informó, a través de un comunicado de prensa, que este fin de semana se realizarán cierres temporales en la vía Panamericana, a la altura de Arraiján, como parte de los trabajos de construcción de la Línea 3.

Los cierres se llevarán a cabo en dos fases:

Fase 1: Desde las 8:00 p.m. del sábado 11 de octubre hasta las 4:00 a.m. del domingo 12 de octubre. Durante este período, se cerrarán los cuatro carriles de la vía Panamericana, desde el sector de Nuevo Arraiján hasta el cuartel de bomberos en Plaza Premier.

Fase 2: Desde las 8:00 p.m. del sábado 18 de octubre hasta las 4:00 a.m. del domingo 19 de octubre. El cierre abarcará los cuatro carriles de la vía Panamericana, desde el Centro de Salud de Nueva Arraiján hasta Plaza GX.

Las autoridades solicitan a los conductores manejar con precaución y respetar las señales de tránsito instaladas en las zonas de trabajo.

