Cierres y desvíos en la Ciudad de Panamá durante los desfiles patrios

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional informó que, con motivo de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre, se implementarán cierres y desvíos en diversas rutas de la Ciudad de Panamá. Las autoridades mantendrán unidades policiales en los puntos clave para orientar a los conductores y garantizar la fluidez del tráfico.

Ruta No. 1: Catedral

Cierres y desvíos: A partir de las 6:00 a.m.

Lunes 3 de noviembre: Desfile inicia a las 9:00 a.m.

Martes 4 de noviembre: Desfile inicia a las 8:00 a.m.

Recorrido: Inicia en Calle Tercera Catedral y culmina en Avenida Balboa, Calle 26.

Cierre de Avenida Balboa: Desde Avenida Ecuador hasta Avenida B.

Transporte público: Movilización desde Calle 45 hacia la Avenida Martín Sosa.

Ruta No. 2: Vía España

Cierres y desvíos: A partir de las 6:00 a.m.

Lunes 3 de noviembre: Desfile inicia a las 9:00 a.m.

Martes 4 de noviembre: Desfile inicia a las 8:00 a.m.

Recorrido: Inicia en la estación del metro El Carmen y culmina en la estación del metro Vía Argentina.

Transporte público: Movilización desde Vía Brasil hacia Avenida Ramón Arias.



