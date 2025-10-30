Cierres y desvíos en la Ciudad de Panamá durante los desfiles patrios
Las autoridades piden a la ciudadanía tomar precauciones y seguir las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes y asegurar la seguridad durante los eventos.
La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional informó que, con motivo de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre, se implementarán cierres y desvíos en diversas rutas de la Ciudad de Panamá. Las autoridades mantendrán unidades policiales en los puntos clave para orientar a los conductores y garantizar la fluidez del tráfico.
Ruta No. 1: Catedral
Cierres y desvíos: A partir de las 6:00 a.m.
Lunes 3 de noviembre: Desfile inicia a las 9:00 a.m.
Martes 4 de noviembre: Desfile inicia a las 8:00 a.m.
Recorrido: Inicia en Calle Tercera Catedral y culmina en Avenida Balboa, Calle 26.
Cierre de Avenida Balboa: Desde Avenida Ecuador hasta Avenida B.
Transporte público: Movilización desde Calle 45 hacia la Avenida Martín Sosa.
Ruta No. 2: Vía España
Cierres y desvíos: A partir de las 6:00 a.m.
Lunes 3 de noviembre: Desfile inicia a las 9:00 a.m.
Martes 4 de noviembre: Desfile inicia a las 8:00 a.m.
Recorrido: Inicia en la estación del metro El Carmen y culmina en la estación del metro Vía Argentina.
Transporte público: Movilización desde Vía Brasil hacia Avenida Ramón Arias.