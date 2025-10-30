Nacional - 30/10/25 - 12:44 PM

Cierres y desvíos en la Ciudad de Panamá durante los desfiles patrios

Las autoridades piden a la ciudadanía tomar precauciones y seguir las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes y asegurar la seguridad durante los eventos.

 

Por: Redacción / Web -

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional informó que, con motivo de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre, se implementarán cierres y desvíos en diversas rutas de la Ciudad de Panamá. Las autoridades mantendrán unidades policiales en los puntos clave para orientar a los conductores y garantizar la fluidez del tráfico.

Ruta No. 1: Catedral

Cierres y desvíos: A partir de las 6:00 a.m.

Lunes 3 de noviembre: Desfile inicia a las 9:00 a.m.

Martes 4 de noviembre: Desfile inicia a las 8:00 a.m.

Recorrido: Inicia en Calle Tercera Catedral y culmina en Avenida Balboa, Calle 26.

Te puede interesar

Fuertes lluvias causan inundaciones en la provincia de Colón

Fuertes lluvias causan inundaciones en la provincia de Colón

 Octubre 30, 2025
Programa de Saneamiento de Panamá avanza para mejorar calidad de vida

Programa de Saneamiento de Panamá avanza para mejorar calidad de vida

Octubre 30, 2025
Cierres y desvíos en la Ciudad de Panamá durante los desfiles patrios

Cierres y desvíos en la Ciudad de Panamá durante los desfiles patrios

 Octubre 30, 2025
Bajo la lupa del MINSA los vendedores de comida durante los desfiles patrios

Bajo la lupa del MINSA los vendedores de comida durante los desfiles patrios

 Octubre 30, 2025
Ministerio de Educación destituye a funcionario tras polémico incidente

Ministerio de Educación destituye a funcionario tras polémico incidente

 Octubre 30, 2025

Cierre de Avenida Balboa: Desde Avenida Ecuador hasta Avenida B.

Transporte público: Movilización desde Calle 45 hacia la Avenida Martín Sosa.

Ruta No. 2: Vía España

Cierres y desvíos: A partir de las 6:00 a.m.

Lunes 3 de noviembre: Desfile inicia a las 9:00 a.m.

Martes 4 de noviembre: Desfile inicia a las 8:00 a.m.

Recorrido: Inicia en la estación del metro El Carmen y culmina en la estación del metro Vía Argentina.

Transporte público: Movilización desde Vía Brasil hacia Avenida Ramón Arias.


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas