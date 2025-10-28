Citi le tira flores al plan económico de Mulino y apuesta por los megaproyectos

El presidente José Raúl Mulino recibió en su despacho al jefe global de banca corporativa de Citibank (Citi), Jason Rekate, quien felicitó el plan de crecimiento económico del Gobierno panameño, con las inversiones en infraestructura pública para desarrollar el país.

Rekate indicó que el banco está listo para estructurar el financiamiento de las grandes obras que vienen. Entre ellas, mencionó los proyectos de la Autoridad del Canal de Panamá, como la construcción de dos megapuertos y un gasoducto interoceánico.

El alto ejecutivo también indicó que Panamá tiene la oportunidad de ser una plataforma regional de tesorería para empresas multinacionales, al tiempo que Mulino destacó el progreso del Tren Panamá-David, proyecto estrella de su gobierno.

También destacó las oportunidades que abrirá el acuerdo con el Mercosur, ya que Panamá se podría convertir en una plataforma de exportación hacia Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

En el encuentro también participaron Malcolm Muñoz, CEO de Citi en Panamá, y la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.