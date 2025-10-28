Nacional - 28/10/25 - 03:46 PM

Citi le tira flores al plan económico de Mulino y apuesta por los megaproyectos

Rekate indicó que el banco está listo para estructurar el financiamiento de las grandes obras que vienen

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino recibió en su despacho al jefe global de banca corporativa de Citibank (Citi), Jason Rekate, quien felicitó el plan de crecimiento económico del Gobierno panameño, con las inversiones en infraestructura pública para desarrollar el país.

Rekate indicó que el banco está listo para estructurar el financiamiento de las grandes obras que vienen. Entre ellas, mencionó los proyectos de la Autoridad del Canal de Panamá, como la construcción de dos megapuertos y un gasoducto interoceánico.

El alto ejecutivo también indicó que Panamá tiene la oportunidad de ser una plataforma regional de tesorería para empresas multinacionales, al tiempo que Mulino destacó el progreso del Tren Panamá-David, proyecto estrella de su gobierno.

También destacó las oportunidades que abrirá el acuerdo con el Mercosur, ya que Panamá se podría convertir en una plataforma de exportación hacia Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

En el encuentro también participaron Malcolm Muñoz, CEO de Citi en Panamá, y la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.

 

Te puede interesar

Citi le tira flores al plan económico de Mulino y apuesta por los megaproyectos

Citi le tira flores al plan económico de Mulino y apuesta por los megaproyectos

 Octubre 28, 2025
Pillan a vivos en los corredores: ENA y ATTT aprietan con nuevos operativos

Pillan a vivos en los corredores: ENA y ATTT aprietan con nuevos operativos

 Octubre 28, 2025
Familias afectadas y suspensión de clases en sectores de Herrera y Los Santos

Familias afectadas y suspensión de clases en sectores de Herrera y Los Santos

 Octubre 28, 2025
Diputados panameños se cuadran con Israel

Diputados panameños se cuadran con Israel

 Octubre 28, 2025
MEDUCA lamenta muerte de estudiantes y brindan apoyo a la comunidad educativa

MEDUCA lamenta muerte de estudiantes y brindan apoyo a la comunidad educativa

 Octubre 28, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas