CK Hutchison pierde control de puertos en Panamá y cae en bolsa

El conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings cayó este martes un 1,8 % en bolsa después de que el Gobierno de Panamá tomara el control de los dos puertos que gestionaba a través de su filial PPC, cuya concesión quedó anulada por un fallo judicial inapelable.

Los títulos de la compañía bajaron un 1,79 % pasadas las 11:30 hora local, aunque aún mantienen un repunte cercano al 17 % en lo que va del año. Este lunes, las autoridades panameñas asumieron el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, que concentran el 38 % de los contenedores que pasan por el sistema portuario del país, ahora bajo manejo transitorio de filiales de Maersk y MSC.

La filial PPC denunció la “toma ilegal” y acusó al Estado de Panamá de generar daños a inversionistas y al contrato de concesión.

La empresa aseguró que no recibió “seguridad, claridad ni transparencia” sobre la continuidad operativa ni un plan del Estado para asumir los puertos.

Además, PPC y sus inversores se reservan “todos los derechos y recursos legales contra el Estado, sus agentes y terceros”, incluyendo arbitraje internacional y mecanismos de protección de inversiones bajo tratados.

A inicios de febrero, PPC informó que inició un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), por un monto que podría alcanzar 2.000 millones de dólares.

El Tribunal Supremo de Panamá anuló la concesión que estaba vigente desde 1997, luego de demandas presentadas por el contralor general, Anel Flores, quien calificó el contrato de “leonino” y lesivo para la nación.

El conflicto se suma a la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos, después de que CK Hutchison intentara traspasar la concesión a un consorcio liderado por BlackRock, acuerdo que fue frenado por Pekín.