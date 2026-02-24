Caso Odebrecht: piden al Tribunal ignorar presión mediática que busca culpables sin pruebas

El juicio del caso Odebrecht comenzó ayer, lunes, la presentación de los alegatos, una fase que, según el abogado Ángel Álvarez, exige que el Tribunal no se limite únicamente a oír las ponencias, sino que asuma la responsabilidad superior de escuchar con profundidad y ponderación a cada una de las partes para que su decisión final se fundamente en lo que establece la normativa jurídica, no en presiones mediáticas que buscan culpables sin pruebas.

“Que se sienta en plena libertad de aplicar la ley y el derecho conforme a su conciencia jurídica, sin verse condicionado por el ruido de las gradas ni por presiones externas de cualquier índole”, puntualizó.

Reiteró que la verdadera justicia no se mide por la intensidad del clamor público, sino por la fidelidad al debido proceso y a las garantías judiciales, derechos que espera sean respetados.

La Fiscalía, a su juicio, le ha quedado a deber a la ciudadanía que creyó que tenía un “expediente fuerte” cuando las pruebas demuestran lo contrario y los testigos se han negado a sostener sus acusaciones ante el Tribunal.

Además de que la mayor parte del caso se basa en pruebas desestimadas en Brasil, país de origen de la constructora Norberto Odebrecht, lo que significa que, a nivel local, carecen de sustento legal, por tanto, no deberían ser consideradas por la jueza Marquínez para emitir su decisión final.

Por su parte, el abogado Carlos Carrillo indicó que los vacíos probatorios de la Fiscalía son tanto generales como individuales porque las pruebas presentadas en la fase anterior demuestran que su cliente, el exmandatario Ricardo Martinelli, en ningún momento recibió fondos para ocultar su origen; por el contrario, fueron reportados ante las instituciones competentes.

Detalló que, por obligación legal, la Fiscalía debe individualizar las acusaciones; por ello, junto al resto de abogados que integran la defensa del expresidente, analizarán los hechos que se le atribuyen en torno a las donaciones de campaña recibidas en el año 2009, cuando aún no era funcionario público.

Ayer, la fiscalía arrancó con sus alegatos, mientras que los abogados defensores deben comenzar con sus exposición entre hoy y mañana para que, como se tiene programado, el acto de audiencia del caso Odebrecht finalice el viernes.