Panamá vive de la carga y los números lo confirman

La logística sigue moviendo la economía panameña, según el informe de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), De acuerdo a cifras, el sector ya representa 11.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y se mantiene como uno de los motores más fuertes del país.

Según Apede, el PIB logístico pasó de B/.6,887 millones en 2018 a B/.9,613.1 millones en 2024, lo que significa un crecimiento acumulado de 39.6%. Entre enero y septiembre de 2025 acumuló B/.8,367.1 millones y creció 15.3% interanual, aportando 27.8% del incremento del PIB real en ese periodo.

En los puertos el movimiento tampoco paró. El sistema portuario cerró 2025 con 9,839,938 TEUs, un aumento de 3.6%. El 59% se concentró en el Caribe y el 41% en el Pacífico. Además, 89% de las operaciones fueron de trasbordo, reflejando el peso de Panamá en el comercio internacional.

El Canal de Panamá cerró el Año Fiscal 2025 con 13,404 tránsitos (+19.3%), ingresos por B/.5,705 millones (+14.4%) y una ganancia neta preliminar de B/.4,134 millones. Por esa ruta pasa entre 5% y 6% del comercio marítimo mundial, conectando 180 rutas, 1,920 puertos y 170 países.

Desde APEDE advierten que el reto no es solo mover más carga. La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, señaló que el desafío está en elevar productividad, acelerar la digitalización y fortalecer la competitividad institucional frente a otros hubs regionales. El sector registró 138,892 ocupados en 2024, cifra similar a la prepandemia.

El informe concluye que Panamá cuenta con activos clave como el Canal, puertos, aeropuerto y zonas francas, pero el siguiente paso dependerá de modernización institucional y eficiencia operativa para sostener el liderazgo regional.