Minsa aclara que moquillo canino no se transmite a humanos

El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró este lunes que el distemper canino, conocido como moquillo, no es una enfermedad zoonótica, es decir, que no se transmite de los animales a los humanos.

De acuerdo con el Minsa, la enfermedad no representa un riesgo para la salud de las personas, esto, luego de la preocupación de algunos ciudadanos por los casos que se han reportado en el país.

Por lo que instó a los dueños de las mascotas a mantener actualizado el esquema de vacunación de sus animales, en especial perros y gatos, como una medida preventiva para evitar estas y otras enfermedades.