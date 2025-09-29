Nacional - 29/9/25 - 07:59 AM

Clima inestable el lunes: tormentas afectarán centro y occidente

En horas de la tarde, debido al calentamiento diurno, se espera un aumento en la actividad atmosférica, con aguaceros acompañados de tormentas.

 

Por: Redacción / Web -


El pronóstico climático para este lunes 29 de septiembre de 2025 anticipa condiciones variables a lo largo del territorio nacional.

Mañana con lluvias aisladas en zonas costeras

Durante las horas de la mañana, se prevén aguaceros aislados en sectores marítimos y costeros, especialmente en:

El golfo de Chiriquí.

Sur de Veraguas.

Sur de Azuero.

Te puede interesar

Escuela ajusta reglamento tras intervención de la Defensoría

Escuela ajusta reglamento tras intervención de la Defensoría

 Septiembre 29, 2025
Pacientes de hemodiálisis denuncian abandono y falta de insumos

Pacientes de hemodiálisis denuncian abandono y falta de insumos

 Septiembre 29, 2025
Clima inestable el lunes: tormentas afectarán centro y occidente

Clima inestable el lunes: tormentas afectarán centro y occidente

 Septiembre 29, 2025
Investigan vertedero ilegal cercano a comunidad en María Chiquita

Investigan vertedero ilegal cercano a comunidad en María Chiquita

 Septiembre 29, 2025
Investigan muertes en el Metro y en Complejo Hospitalario

Investigan muertes en el Metro y en Complejo Hospitalario

 Septiembre 29, 2025

Panamá Oeste (zona costera).

Panamá Este.

Golfo de Panamá.

Sectores de Darién, comarca Emberá y comarca Guna Yala.

En el resto del país, se espera cielo parcialmente nublado a nublado, sin lluvias significativas en ese periodo.

Tarde con tormentas en la región central y occidental

En horas de la tarde, debido al calentamiento diurno, se espera un aumento en la actividad atmosférica, con aguaceros acompañados de tormentas en:

Regiones central y occidental del país

Sectores de Darién.

Comarca Emberá.

El resto del territorio nacional podría experimentar cielo parcialmente nublado, con lluvias aisladas en zonas montañosas.

Lluvias nocturnas en varias regiones

Por la noche, se pronostican lluvias intermitentes en la zona occidental y en otros puntos del país, incluyendo: Bocas del Toro, Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé.

Zonas montañosas de Panamá Oeste y Coclé.

Zona oriental: Darién, comarca Guna Yala, Panamá Este, Golfo de Panamá.

Sectores de la Costa Arriba de Colón.

Se mantiene la probabilidad de aguaceros aislados en algunas de estas áreas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna
De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando