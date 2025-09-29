Clima inestable el lunes: tormentas afectarán centro y occidente



El pronóstico climático para este lunes 29 de septiembre de 2025 anticipa condiciones variables a lo largo del territorio nacional.

Mañana con lluvias aisladas en zonas costeras

Durante las horas de la mañana, se prevén aguaceros aislados en sectores marítimos y costeros, especialmente en:

El golfo de Chiriquí.

Sur de Veraguas.

Sur de Azuero.

Panamá Oeste (zona costera).

Panamá Este.

Golfo de Panamá.

Sectores de Darién, comarca Emberá y comarca Guna Yala.

En el resto del país, se espera cielo parcialmente nublado a nublado, sin lluvias significativas en ese periodo.

Tarde con tormentas en la región central y occidental

En horas de la tarde, debido al calentamiento diurno, se espera un aumento en la actividad atmosférica, con aguaceros acompañados de tormentas en:

Regiones central y occidental del país

Sectores de Darién.

Comarca Emberá.

El resto del territorio nacional podría experimentar cielo parcialmente nublado, con lluvias aisladas en zonas montañosas.

Lluvias nocturnas en varias regiones

Por la noche, se pronostican lluvias intermitentes en la zona occidental y en otros puntos del país, incluyendo: Bocas del Toro, Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé.

Zonas montañosas de Panamá Oeste y Coclé.

Zona oriental: Darién, comarca Guna Yala, Panamá Este, Golfo de Panamá.

Sectores de la Costa Arriba de Colón.

Se mantiene la probabilidad de aguaceros aislados en algunas de estas áreas.