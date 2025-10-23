Coalición Vamos desvincula a Raquel Murillo por falta de transparencia

La Coalición VAMOS ha tomado la decisión de desvincular a Raquel Murillo, representante electa por el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, debido a su apartamiento de los principios y valores fundamentales que guían este proyecto político.

Según fuentes de la coalición, la medida responde a la falta de transparencia durante su gestión, lo que comprometió la confianza depositada en ella por parte de la ciudadanía. Esta decisión fue adoptada por la Junta Directiva Provisional de VAMOS, con el objetivo de garantizar la integridad y coherencia de la organización.

La coalición subraya que esta acción se encuentra en pleno cumplimiento de los estatutos transitorios y se considera un paso necesario para preservar los valores fundamentales del proyecto.

De esta manera, se busca asegurar que los representantes continúen actuando con responsabilidad y en alineación con los principios que fundamentan el trabajo conjunto.

