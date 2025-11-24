Cobre Panamá presenta una villa navideña interactiva en Albrook Mall

Esta temporada navideña, Cobre Panamá invita a las familias a disfrutar de una experiencia distinta: una villa navideña interactiva instalada en Albrook Mall, que incluye una maqueta educativa sobre el uso responsable del agua.

Además del ambiente festivo, la iniciativa busca que niños, jóvenes y adultos comprendan de forma sencilla cómo se gestiona este recurso dentro de una operación minera moderna. A través de elementos visuales, explicaciones accesibles y actividades interactivas, los visitantes pueden conocer el ciclo del agua, los procesos de reutilización y las buenas prácticas que la empresa aplica en su operación. Esta actividad se suma a las más de 200 mil personas a nivel nacional que ya han participado en experiencias educativas e interactivas de Cobre Panamá.

Como parte de la experiencia, el público también podrá conversar con jóvenes mineros profesionales que estarán en sitio aclarando dudas y compartiendo cómo es su trabajo en campo.

“La Navidad siempre nos invita a hacer una pausa y mirar hacia adelante. Y queremos hacerlo con un compromiso claro: avanzar de manera responsable, transparente y siempre poniendo a las personas en el centro. Sabemos que detrás de cada decisión hay familias que merecen oportunidades y estabilidad”, agregó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

La villa estará abierta hasta el 06 de enero de 2026 y se presenta como un espacio para aprender y acercarse a la minería desde un punto de vista claro y directo, fortaleciendo el diálogo con la comunidad y la comprensión sobre cómo se desarrollan estas actividades en Panamá. Durante todos los fines de semana, la experiencia contará con activaciones especiales con Santa, actividades para niños y presentaciones de villancicos, reforzando el ambiente festivo y familiar del espacio.