Cobre Panamá sigue potenciando negocios en todo el país a través de Cobre Emprende

Cobre Emprende, programa de Cobre Panamá enfocado en desarrollar el talento local, llegó por primera vez a la provincia de Bocas del Toro, ampliando su alcance a nivel nacional y llevando herramientas prácticas a emprendedores de la región.

Durante esta jornada, los participantes recibirán capacitación enfocada en aspectos clave para el crecimiento de sus negocios, como organización financiera, análisis de costos y estrategias comerciales, con un enfoque práctico aplicado directamente a sus emprendimientos.

Esta llegada a la provincia se suma a los resultados que el programa ha venido generando en otras comunidades del país. En distritos como La Pintada, más de 140 emprendedores participaron en el proceso formativo, logrando fortalecer sus capacidades y mejorar la gestión de sus negocios.

“Vine desde Veraguas. Mi emprendimiento es de snacks de proteína y mi objetivo es ayudar a más personas a través de esto. Cobre Emprende ha sido una gran oportunidad, porque tras los cierres de la mina muchos de nuestros negocios se vieron afectados. Hoy estoy aquí, muy agradecida con Cobre Panamá por impulsar nuestros emprendimientos de forma gratuita”, comentó Jackeline Alvarado, emprendedora de La Pintada.

Cobre Emprende forma parte de los beneficios tangibles que Cobre Panamá fortalece en distintas comunidades, convirtiendo sus aportes en oportunidades reales para dinamizar la economía local y apoyar a las familias.

“Creemos en el talento que hay en cada comunidad. Cuando una persona logra ordenar su negocio y hacerlo crecer, no solo mejora su ingreso, también impacta a su familia y su entorno. Eso es lo que buscamos con Cobre Emprende: generar oportunidades reales que se sientan en la vida diaria.”, señaló Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Además, como parte del proceso, un grupo de emprendedores tendrá la oportunidad de participar en un programa de televisión a nivel nacional, donde mostrarán la evolución de sus negocios y competirán por un capital semilla de hasta 5,000 dólares.

Con su llegada a Bocas del Toro y los resultados alcanzados en comunidades como La Pintada, Cobre Emprende continúa consolidándose como una plataforma que impulsa el talento local y genera impacto económico desde la base.