CIAES: el proyecto que cambiará la vida de miles de personas en Chiriquí

Panamá- El distrito de Tolé, en la provincia de Chiriquí, se prepara para un cambio trascendental con la construcción del CIAES (Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y Salud), un proyecto impulsado por la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) que promete transformar la atención médica, la rehabilitación y la formación profesional en la región.

La Rectora de UDELAS, Dra. Nicolasa Terreros Barrios, subrayó que el centro acercará servicios de salud y educación a más de 12 mil personas, evitando que las familias tengan que recorrer largas distancias para recibir atención especializada.

El anuncio se oficializó durante la Feria de Tolé 2026, con la entrega de la Orden de Proceder encabezada por el diputado Eliecer Castrellón, en un acto que fue celebrado con entusiasmo por cientos de asistentes.

“Con CIAES llevamos los servicios a quienes más los necesitan, garantizando atención con profesionales especializados”, afirmó la Dra. Terreros.

El proyecto no solo impactará la salud comunitaria, sino que también fortalecerá la formación académica e investigación científica, adaptada a la realidad del interior del país y comunidades vulnerables.

La iniciativa consolida una alianza estratégica entre UDELAS y el gobierno local, reafirmando el compromiso social de llevar educación y salud de calidad directamente a las comunidades.