Coclé busca conectarse con Costa Rica y Colombia vía aérea

La Cámara de Turismo de Coclé, junto a empresarios de la región, está promoviendo un plan estratégico que busca abrir nuevas rutas aéreas desde el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, ubicado en Río Hato, con el objetivo de dinamizar la economía turística de la provincia.

Actualmente, durante la temporada alta que inicia en noviembre, este aeropuerto recibe semanalmente alrededor de ocho vuelos procedentes de Canadá. Sin embargo, el nuevo plan contempla ampliar la conectividad aérea hacia destinos como Costa Rica y Colombia.

Abraham Girón, presidente de la Cámara de Turismo de Coclé, destacó que el aeropuerto cuenta con la infraestructura adecuada para recibir más vuelos internacionales. Además, subrayó la necesidad de desarrollar una oferta turística más atractiva que motive a los visitantes a explorar otras zonas de la provincia, más allá de la ciudad capital.

Este tema fue discutido recientemente en el foro titulado “Impacto del Aeropuerto de Río Hato, como principal activo turístico de Coclé”, que reunió a empresarios locales y actores del sector turístico. Durante el evento, se destacó el papel clave del aeropuerto como motor para atraer turistas, inversión y generar empleos en hoteles, restaurantes y comercios locales.

Por su parte, José Ruíz Blanco, director del Aeropuerto Internacional de Tocumen, reconoció la visión estratégica del sector empresarial y de las autoridades de Coclé para impulsar el desarrollo turístico de la región.

Coclé cuenta actualmente con más de 4,000 habitaciones disponibles, además de una variada oferta de atractivos culturales y naturales que posicionan a la provincia como un destino con alto potencial.