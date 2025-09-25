Colón celebrará desfile de bandas independientes el 12 de octubre

En una conferencia de prensa ofrecida la mañana de este jueves, el alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, anunció que el próximo 12 de octubre se llevará a cabo el desfile de bandas independientes en la ciudad de Colón.

Durante su intervención, Galván aclaró que el desfile inicialmente estaba programado para el 28 de septiembre, fecha propuesta tras un cambio que alteró la logística prevista. Sin embargo, explicó que la Federación Panameña de Bandas Independientes (FEPABI), organizadora del evento, decidió cancelar la actividad, decisión que no fue tomada por el municipio.

“El cambio de fecha del 12 al 28 de septiembre complicó la logística de la federación, por lo que decidieron cancelar el desfile”, explicó el alcalde, quien además subrayó que el municipio solo había pospuesto la actividad como un gesto de solidaridad con las familias afectadas por la violencia reciente en la provincia.

Galván confirmó que el desfile ahora se realizará el domingo 12 de octubre, desde la 1:00 p.m. hasta las 9:00 p.m., por la Avenida Central de la ciudad de Colón.

En el evento participarán 12 bandas independientes, y se garantizará la seguridad a través de todos los estamentos correspondientes.

