Nacional - 30/11/25 - 07:20 PM

Colón cierra el mes de la patria con un gran desfile

Los asistentes se apostaron por toda la avenida Bolívar para disfrutar las tomadas musicales que los hicieron bailar al ritmo de sus interpretaciones con sentido de patria.

 

Por: Diomedes Sánchez S / Crítica Panamá -

La tarde del domingo 30 de noviembre, se realizó el desfile del cierre del mes de la patria, por la avenida Bolívar de la ciudad de Colón.

La actividad fue organizada por la Federación Panameña de Bandas Independientes (FEPABI) y la gobernación de Colón. 

Los colonenses llegaron a esta avenida para disfrutar a las bandas independientes, que son la atracción por la que las personas esperan en los desfiles cívicos en el mes de la patria. 

Roxana Robinson, junto a su familia en calle 7, avenida Bolívar, dijo que este evento representó un cierre al mes de la patria y  la bienvenida al mes de la Navidad. 

Asimismo, Román Lewis de 42 años de edad, señaló que el gozo cada una de las representaciones de las bandas independientes, que recordaban las fechas patrióticas.

Los asistentes se apostaron por toda la avenida Bolívar para disfrutar las tomadas musicales que los hicieron bailar al ritmo de sus interpretaciones con sentido de patria. 

Te puede interesar

Colón cierra el mes de la patria con un gran desfile

Colón cierra el mes de la patria con un gran desfile

 Noviembre 30, 2025
Canal mantiene cierre de muelle de Gamboa por vertidos controlados

Canal mantiene cierre de muelle de Gamboa por vertidos controlados

 Noviembre 30, 2025
Diputados en Taiwán: visita no comprometió al país

Diputados en Taiwán: visita no comprometió al país

 Noviembre 30, 2025
Reabren vía afectada por deslizamiento en Colón

Reabren vía afectada por deslizamiento en Colón

 Noviembre 30, 2025
MIDA refuerza la vigilancia sanitaria en Guna Yala para cuidar aves y cerdos

MIDA refuerza la vigilancia sanitaria en Guna Yala para cuidar aves y cerdos

 Noviembre 30, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela
Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack

Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack
Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar

Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar
Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas