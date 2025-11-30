Colón cierra el mes de la patria con un gran desfile

La tarde del domingo 30 de noviembre, se realizó el desfile del cierre del mes de la patria, por la avenida Bolívar de la ciudad de Colón.

La actividad fue organizada por la Federación Panameña de Bandas Independientes (FEPABI) y la gobernación de Colón.

Los colonenses llegaron a esta avenida para disfrutar a las bandas independientes, que son la atracción por la que las personas esperan en los desfiles cívicos en el mes de la patria.

Roxana Robinson, junto a su familia en calle 7, avenida Bolívar, dijo que este evento representó un cierre al mes de la patria y la bienvenida al mes de la Navidad.

Asimismo, Román Lewis de 42 años de edad, señaló que el gozo cada una de las representaciones de las bandas independientes, que recordaban las fechas patrióticas.

Los asistentes se apostaron por toda la avenida Bolívar para disfrutar las tomadas musicales que los hicieron bailar al ritmo de sus interpretaciones con sentido de patria.