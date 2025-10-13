Colón: Entregan armas y explosivos a las autoridades

Un total de 24 armas de fuego, 364 explosivos —incluidas bengalas—, 754 municiones y 11 proveedores fueron entregados a las autoridades en la ciudad de Colón en el marco del programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas”.

La actividad se llevó a cabo en el Centro Comercial 4 Altos y contó con la supervisión directa del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego. El desglose de las armas recolectadas fue el siguiente: 6 pistolas, 4 revólveres, 1 fusil y 13 armas tipo pellet.

La inversión destinada a esta jornada alcanzó los 15,860 dólares, lo que elevó el total anual del programa a más de 235,000 dólares, dio a conocer el Minseg.

El titular de Seguridad Pública anunció que se contempla extender la iniciativa al distrito de David, en Chiriquí, y repetirla en Colón entre finales de octubre y principios de noviembre, según el volumen de entregas.

En el ámbito de la seguridad nacional, el ministro Abrego reafirmó el compromiso del Gobierno con la prevención del delito, la importancia de la denuncia ciudadana, la colaboración comunitaria y la coordinación constante con los cuerpos policiales y autoridades locales.

Además, Ábrego confirmó que participará en la tradicional caminata hacia Portobelo, con motivo de las festividades del Cristo Negro, y adelantó que, para garantizar la seguridad de los miles de devotos que acuden desde distintas provincias.

Adelantó que se desplegarán entre 300 y 500 unidades de la Policía Nacional a lo largo de la ruta.

El operativo se coordina con el alcalde de Portobelo y forma parte de los preparativos para las fiestas patrias, en colaboración con el Ministerio de Educación. “Siempre he venido y ese domingo caminaré con un grupo de amigos”, finalizó el ministro Abrego.