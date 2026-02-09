Nacional - 09/2/26 - 02:34 PM

Colón impulsa el agroturismo como motor de desarrollo económico regional

En Colón hay unas 15 fincas que se dedican al agroturismo y buscan diversificarse

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en alianza con la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), llevó a cabo un encuentro de fincas agroturísticas en el Centro de Arte y Cultura de la ciudad de Colón.

El evento fue dirigido a productores interesados en diversificar sus ingresos a través del agroturismo, en el que participaron 15 fincas en Colón, incluyendo unidades certificadas, inscritas y en promoción.

Entre los temas abordados se destacaron el manejo de redes sociales, la organización de actividades para tours y aspectos para formalizar emprendimientos.

El encuentro buscó promover el agroturismo como alternativa para el desarrollo económico de la región.

Para Jairo Santamaría, representante de la finca Río Piedra Farm, ubicada en la Costa Arriba de Colón, dijo que en su caso se dedican a la sostenibilidad ambiental, con la producción de frutos exóticos, avícola y pecuaria.

Agregó que les interesaron los temas de marketing para llegar a un grupo objetivo y obtener más visitantes.

Te puede interesar

BID invertirá más de $1.000 millones en Panamá en el 2026

BID invertirá más de $1.000 millones en Panamá en el 2026

 Febrero 09, 2026
MiAmbiente garantiza agua segura para culecos en Herrera con 25 permisos

MiAmbiente garantiza agua segura para culecos en Herrera con 25 permisos

 Febrero 09, 2026
Senniaf ordena revisión total de albergue tras denuncias de irregularidades

Senniaf ordena revisión total de albergue tras denuncias de irregularidades

Febrero 09, 2026
Panamá se sienta con el BID y recibe espaldarazo a su economía

Panamá se sienta con el BID y recibe espaldarazo a su economía

 Febrero 09, 2026
¡Atención! Lotería Nacional ajusta fechas de sorteos por Carnavales

¡Atención! Lotería Nacional ajusta fechas de sorteos por Carnavales

 Febrero 09, 2026

Aime de Arias, coordinadora general de Ampyme/Fomento Empresarial, manifestó que esta actividad conjunta buscó identificar las necesidades que presentan las fincas agroturísticas, hacer un diagnóstico para ofrecerles productos y acompañamientos que estén necesitando.

Mientras, Carmen Salabarría, coordinadora regional del Agroturismo del MIDA/Colón, señaló que ellos se encargan de las certificaciones de las fincas agroturísticas, colaboran en todo el proceso para lograr su certificación y pueden organizar visitas de turistas para que conozcan las actividades que se desarrollan en una finca.

En tanto, Keila Jackson, administradora regional de la Autoridad de Turismo de Colón, indicó que se busca reforzar el sector de turismo en la región y detectar dudas o debilidades para que se fortalezcan como fincas agroturísticas, además de coordinar con otros tours operadores y hoteles.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí