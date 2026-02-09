Colón impulsa el agroturismo como motor de desarrollo económico regional

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en alianza con la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), llevó a cabo un encuentro de fincas agroturísticas en el Centro de Arte y Cultura de la ciudad de Colón.

El evento fue dirigido a productores interesados en diversificar sus ingresos a través del agroturismo, en el que participaron 15 fincas en Colón, incluyendo unidades certificadas, inscritas y en promoción.

Entre los temas abordados se destacaron el manejo de redes sociales, la organización de actividades para tours y aspectos para formalizar emprendimientos.

El encuentro buscó promover el agroturismo como alternativa para el desarrollo económico de la región.

Para Jairo Santamaría, representante de la finca Río Piedra Farm, ubicada en la Costa Arriba de Colón, dijo que en su caso se dedican a la sostenibilidad ambiental, con la producción de frutos exóticos, avícola y pecuaria.

Agregó que les interesaron los temas de marketing para llegar a un grupo objetivo y obtener más visitantes.

Aime de Arias, coordinadora general de Ampyme/Fomento Empresarial, manifestó que esta actividad conjunta buscó identificar las necesidades que presentan las fincas agroturísticas, hacer un diagnóstico para ofrecerles productos y acompañamientos que estén necesitando.

Mientras, Carmen Salabarría, coordinadora regional del Agroturismo del MIDA/Colón, señaló que ellos se encargan de las certificaciones de las fincas agroturísticas, colaboran en todo el proceso para lograr su certificación y pueden organizar visitas de turistas para que conozcan las actividades que se desarrollan en una finca.

En tanto, Keila Jackson, administradora regional de la Autoridad de Turismo de Colón, indicó que se busca reforzar el sector de turismo en la región y detectar dudas o debilidades para que se fortalezcan como fincas agroturísticas, además de coordinar con otros tours operadores y hoteles.