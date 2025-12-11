Colón iniciará el 2026 con estadios y un hospital de primera

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, inspeccionó hoy las obras de los estadios Roberto Mariano Bula y Armando Dely Valdés, así como el nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón.



El estadio de béisbol, Mariano Bula, que había quedado abandonado por gobiernos anteriores, está listo en un 85% de su construcción y proyecta abrir sus puertas a inicios de 2026.

Con capacidad para 5,000 aficionados, estacionamientos para 102 vehículos, locales comerciales, clubhouse, gimnasio, dormitorios y cabinas de prensa, la obra cumple con todas las especificaciones de la Major League Baseball.

La construcción ha generado empleo a 215 personas, de las cuales 98% son colonenses, mostrando el compromiso de la administración con la gente del pueblo.

Mientras tanto, el estadio de fútbol, Armando Dely Valdés, se renueva con césped sintético certificado por FIFA, graderías impermeabilizadas para 1,700 aficionados y un moderno sistema de riego.

La obra, a cargo de PROLOSA, da empleo a 40 personas y se proyecta entregar en la primera mitad de 2026.

Pero la alegría no se detiene en el deporte. El Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, inaugurado este año por el presidente José Raúl Mulino, ya atiende a los colonenses con servicios de primera calidad.

En solo cinco días, se registraron 51 nacimientos, 31 cirugías, 2,500 pruebas de laboratorio y 920 estudios radiológicos.

Equipado con 30 máquinas de hemodiálisis, resonancia magnética y laboratorios de última tecnología, este centro de salud integra los servicios de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, evitando duplicidad y ofreciendo atención más eficiente a la población.

“Colón había esperado mucho tiempo por estas obras. Verlas avanzar y funcionar nos llena de orgullo. Esto es la calidad y el esfuerzo de nuestra gente”, expresó Orillac durante su recorrido, destacando el impacto social y económico de los proyectos en la provincia.

Con estas acciones, la administración Mulino recupera proyectos abandonados.