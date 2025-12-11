Reventa de jamones golpea la Naviferia; IMA abre investigación

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, confirmó que se investiga la presunta reventa de jamones destinados al programa Naviferia en Panamá Este.



Durante una gira en Veraguas, Murillo reiteró que el IMA mantiene una investigación activa sobre grupos que estarían comprando grandes cantidades de jamones para revenderlos.



Murillo señaló que, de comprobarse los hechos, se presentarán denuncias penales, advirtiendo que el programa existe para que las familias compren alimentos a precios accesibles, especialmente el jamón a $15.



Afirmó que el departamento de seguridad del IMA trabaja junto a otras autoridades y que presentarán acciones legales para evitar que personas lucren con un programa creado para apoyar a familias de escasos recursos.

Bocas del Toro: ventas suspendidas y molestia entre los asistentes

En la provincia de Bocas del Toro, específicamente en la cancha de 1 Millo, se desarrolló el segundo día de la Naviferia con alta asistencia desde tempranas horas.



Sin embargo, pasadas las 8:00 a.m. las autoridades informaron que la venta había concluido, lo que generó molestia entre decenas de personas que aún esperaban obtener su caja navideña.

Testimonios recogidos en el lugar reflejaron la inconformidad:

muchos aseguraron que la cantidad de productos no fue suficiente y que la gente se quedó sin acceso al jamón navideño, uno de los artículos más buscados.



Las autoridades informaron que la jornada continuará este jueves en Changuinola, detrás del letrero de Sabanitas, donde nuevamente se venderán productos a bajo costo presentando cédula y el pago de $15.

Colón: 11 mil cajas distribuidas sin mayores incidentes

En Colón, el segundo día de Naviferias transcurrió con normalidad.

Las ventas se realizaron en Puerto Pilón, Escobal y Cativá, donde se distribuyeron 11 mil cajas navideñas.



Las personas comenzaron a llegar desde la noche anterior, buscando asegurar el producto estrella: el jamón picnic.



Las autoridades recordaron que es obligatorio presentar la cédula para adquirir la caja.

La actividad continuará mañana en Miguel de la Borda y en el parque central de Portobelo, donde se espera una afluencia similar.