Panamá sigue fallando en protección de mujeres y niños, alerta informe 2025

La protección de las mujeres y los niños en Panamá sigue siendo insuficiente, indica la Defensoría del Pueblo en su informe anual de Derechos Humanos 2025 presentado este jueves por el titular del organismo, Eduardo Leblanc, que clamó por más y mejor educación para frenar las distintas formas de violencia que aquejan a estas poblaciones.

"Los casos de violencia de género, feminicidios, abuso sexual, acoso escolar y violencia en entornos familiares y comunitarios revelan que los mecanismos de prevención, detección y atención oportuna siguen siendo fragmentados y, en muchos casos, tardíos", argumenta la Defensoría en el documento, de 28 páginas.

Hasta el 30 de noviembre pasado, 17 mujeres habían sido víctimas de feminicidio en Panamá.

Este diciembre, dos más fueron asesinadas por sus parejas, quienes luego se suicidaron, dejando nueve niños en la orfandad, según informes de la prensa local.

"Panamá tiene avances normativos, pero la realidad demuestra que todavía no estamos protegiendo suficientemente a las mujeres.

Los femicidios, la violencia física y sexual, la atención tardía y la falta de mecanismos ágiles, así como la violencia digital, siguen poniendo vidas en riesgo", declaró Leblanc.

En cuanto a la niñez, la Defensoría halló “desafíos persistentes” en protección, acceso a servicios básicos y ambientes seguros, con casos de acoso escolar, falta de infraestructura adecuada y limitaciones en los sistemas de protección para niñas, niños y adolescentes en riesgo.

"Es necesario consolidar mecanismos de protección mediante protocolos claros, rutas ágiles de atención, coordinación interinstitucional efectiva y presupuestos específicos", expresó la institución.

Brechas de acceso y salud deficiente

El informe también recalcó las brechas profundas en el acceso a agua, salud, transporte, educación y seguridad social, que afectan especialmente a personas en zonas rurales, comarcales e indígenas.

En salud, la fragmentación institucional continúa impactando a la población, pese a esfuerzos por mejorar el abastecimiento de medicamentos y la atención primaria.

Sobre educación en derechos humanos, indicó que aunque hay avances, aún no es un eje transversal consolidado en el sistema educativo ni en la formación de servidores públicos, lo que limita los cambios culturales.

"El informe confirma que aún hay desafíos profundos, pero también demuestra que existen esfuerzos que pueden disminuir estas brechas si se sostienen en el tiempo", señaló Leblanc.