Desalojo deja a buhoneros sin mercancía en Metro 24 de Diciembre

Los buhoneros que se dedicaban a la venta informal de alimentos y otros artículos fueron desalojados este jueves en las inmediaciones del Metro 24 de Diciembre.

La acción dejó a muchos comerciantes con sus productos en la calle y un sentimiento de impotencia.

“Fue algo inhumano, nos dejaron sin nada”, expresó un vendedor mientras recogía los restos de su mercancía.

Otros coincidieron en que se les debió dar un tiempo hasta enero para poder recuperar algo de sus ingresos, sobre todo en esta época donde cada venta cuenta.

El operativo generó tensión entre las autoridades y los vendedores, quienes señalaron que estas acciones afectan no solo su sustento, sino también a sus familias que dependen de estas ventas diarias.

Las autoridades indicaron que el desalojo busca regularizar la zona y garantizar el orden, pero los comerciantes aseguran que se sienten ignorados y desprotegidos, dejando un claro llamado a buscar soluciones más humanas y dialogadas.