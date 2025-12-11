Nacional - 11/12/25 - 02:50 PM

Contraloría elimina control previo del fondo antidrogas de la Policía

La Policía ahora puede usar el fondo de $725 mil creado este año sin pedir permiso antes.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Contraloría decidió quitar el control previo al fondo antidrogas que maneja la Policía Nacional.  Este fondo fue creado este año con $725 mil para operaciones encubiertas y trabajos contra el narcotráfico.

 La resolución salió el 3 de diciembre y se publicó ayer en la Gaceta Oficial.

¿Qué significa esto? Que la Policía ahora puede usar ese dinero sin pedir permiso antes. Los gastos se revisarán después, con informes y auditorías. 

Según la Contraloría, esta medida responde a una solicitud del Ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien pidió que este fondo quedara fuera del control previo porque se usa para operaciones sensibles donde cada minuto cuenta.

Aun así, la Contraloría dejó claro que la Policía debe rendir informes cada trimestre, dentro de los 30 días después de que termine el periodo. 

También deben tener equipos internos revisando el uso del fondo, para garantizar que todo se haga bien.

Contraloría elimina control previo del fondo antidrogas de la Policía

Con este la Policía tendrá más velocidad para actuar, pero también más responsabilidad para explicar cada gasto con claridad.
 

