Seguridad por tierra, aire y mar durante el carnaval

Ya arrancó el movimiento. Para estos Carnavales, la Aeronaval no se va a quedar sentada y sacó toda su fuerza para vigilar tierra, mar y aire en medio de la fiesta más grande del país.

Desde el 12 al 18 de febrero, el operativo pone en la jugada a 3,910 unidades como parte del Plan Firmeza, con presencia fuerte en los puntos donde se concentra la gente: 63 playas, 15 islas, 11 aeropuertos, 34 puertos y 9 puestos de control.

La idea es simple y directa: que la gente goce sin miedo y regrese viva a su casa.

En el agua y en el cielo también habrá ojos puestos. La Aeronaval tendrá 18 aeronaves y 28 medios navales patrullando tanto el Pacífico como el Caribe.

A eso se le suman lanchas, patrullas, motos acuáticas, ambulancias y buses, todo listo para responder rápido si algo se sale de control.

El mensaje que mandan es claro, sin tanto discurso bonito. Disfruten, pero con cabeza. Usen chaleco salvavidas, revisen el clima antes de salir, lleven radio o celular cargado y nada de licor si van a manejar bote o meterse al agua. En Carnaval un descuido se paga caro.

La Aeronaval asegura que el operativo no es para amargarle la fiesta a nadie. Es para evitar tragedias y que el miércoles de ceniza no arranque con malas noticias.