Se acabó la pelea: Ediles y Alcalde de Colón llegan a varios acuerdos

A varios acuerdos llegaron los 11 representantes de corregimiento que estaban en protesta por la falta de pago a sus juntas comunales.

Luego de una reunión a puerta cerrada entre los ediles, el alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, el gobernador Julio Hernández y la Presidencia del Concejo Municipal de Colón, se dejaron en claro varios puntos para lograr un mejor funcionamiento en las comunas.

Ricardo Cerrud, representante del corregimiento de Cristóbal, calificó de “importante” este encuentro gestionado por el Concejo Provincial de Coordinación, la alcaldía y el gobernador de Colón.

“Nosotros estábamos viendo que se estaban haciendo mal en base a la administración que estaba llevando el alcalde”, indicó.

Agregó que se llegaron a algunos acuerdos (los cuales no dio a conocer), donde los representantes fueron enfáticos en que no se puede permitir este tipo de acciones de dar la transferencia a algunas juntas comunales y a otras no.

Cerrud señaló que al final el alcalde se puso a disposición de los representantes, porque creyó que no fue una buena acción “que este fuera ventilado por terceros”.

Añadió que el burgomaestre se comprometió a subsanar esta situación y que quiere seguir trabajando, manteniendo comunicación con los ediles para que no se repitan este tipo de situaciones.

“Colón merece que todas sus autoridades se pongan de acuerdo y que podamos sacar nuestra provincia adelante”.

En el encuentro, el gobernador Hernández indicó que las diferencias son propias de la dinámica democrática, pero dijo que estas no deben obstaculizar los proyectos y servicios que demanda la ciudadanía.

Se conoció que tanto el alcalde como los representantes de corregimiento manifestaron su disposición de avanzar hacia un pacto de gobernabilidad que permita destrabar procesos administrativos y fortalecer la coordinación interinstitucional.

En la reunión coincidieron en mantener canales de comunicación abiertos y continuar las mesas de trabajo para dar seguimiento a los temas pendientes, priorizando proyectos de desarrollo y acciones concretas que impacten de forma positiva al distrito.