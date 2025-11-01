Colonenses quieren plazas de empleo en los trabajos del Corredor del Caribe

Los colonenses esperan que se les tome en cuenta por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la empresa contratista que realiza los trabajos de la carretera que unirá la transístmica de Colón hacia la Costa Arriba, saliendo por el corregimiento de María Chiquita, en el distrito de Portobelo.

Otilio Rodríguez, de 33 años, quien se dedica a oficios generales, espera ser contratado para ayudar en esta obra vial y generar ingresos para su familia, a pocas semanas de las fiestas de fin de año.

“Queremos oportunidades de empleo y contrataciones directas sin intermediarios”, expresó Rodríguez.

Por su parte, Gustavo Alonzo Ardines, de 28 años, soldador, indicó que la empresa debe tomar en cuenta a la mano de obra colonense, para que se genere economía en los hogares.

Mientras tanto, Alejandro Tesis, de 30 años, quien tiene familiares en el distrito de Santa Isabel, señaló que una vez terminada la carretera, esta unirá de manera más expedita la Costa Arriba, mejorando la calidad de vida de los habitantes y generando nuevas oportunidades para el turismo.

Esta semana se realizó, con autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP), MiAmbiente, representantes comunitarios y del sector turismo, el Foro Público del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III del tramo que va desde Santa Rita hasta Sierra Llorona. El encuentro se desarrolló en el gimnasio del Instituto Benigno Jiménez Garay, en Sabanitas.

El foro tuvo como objetivo presentar a la comunidad los detalles técnicos, ambientales y sociales del proyecto, así como escuchar sus aportes dentro del proceso de evaluación del Ministerio de Ambiente.

Moradores y líderes comunitarios de Santa Rita, Sabanitas, María Chiquita, Portobelo y Santa Isabel manifestaron su respaldo al proyecto.

Yira Molinar, presidenta del Comité de Gestión Turística de Santa Isabel, afirmó que el Corredor del Caribe representa una oportunidad de transformación para los residentes.



“Este proyecto le da esperanza y una mejor calidad de vida a los lugareños. No sólo impulsa el turismo, sino que también nos conecta con el progreso que por años hemos esperado”, indicó.

Por su parte, Cristóbal Valencia, presidente de la Cámara de Turismo de Portobelo, destacó que la nueva carretera abrirá oportunidades económicas y sociales para toda la región.

El tramo Santa Rita – Sierra Llorona forma parte del proyecto global Quebrada Ancha – María Chiquita, que contempla el diseño, construcción y financiamiento de una carretera de 27.5 kilómetros, con dos carriles, pavimento de concreto asfáltico, hombros, tres puentes vehiculares, sistemas de drenaje y señalización moderna.

La obra es ejecutada por el MOP a través del Consorcio Transeq–Estrella, y actualmente registra un avance físico del 31% en el tramo que va de Sierra Llorona a María Chiquita.'