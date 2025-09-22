Comisión archiva 6 denuncias contra el presidente Mulino

La Comisión de Credenciales decidió archivar seis denuncias presentadas contra el presidente de la República, José Raúl Mulino, en una votación unánime de 7 de los 9 miembros presentes en la sesión de hoy.

Según los comisionados, las denuncias carecían de sustento legal y de la prueba idónea necesaria para avanzar en un proceso en su contra.

Entre los argumentos expuestos, destacan que muchas de las acusaciones se basaban en declaraciones públicas del mandatario en conferencias y podcasts, así como en memorandos de entendimiento internacionales, sin que hubiera elementos administrativos que las respaldaran.

“Al evaluar los hechos y la normativa vigente, se concluyó que no existía un acto administrativo que fortaleciera estas denuncias. La decisión fue unánime”, señalaron dos miembros de la comisión durante la sesión.

Las denuncias en cuestión incluían supuestas extralimitaciones de funciones, actos relacionados con la administración pública y cuestionamientos sobre la soberanía nacional en acuerdos internacionales.



Ante los señalamientos, la comisión determinó que los procedimientos legales aplicables para diputados y magistrados no podían aplicarse de manera idéntica al presidente, y que cualquier responsabilidad deberá ser evaluada únicamente si la Corte Suprema declara alguna de las acciones ilegales o inconstitucionales.

Las seis denuncias ya fueron remitidas a la Secretaría General.