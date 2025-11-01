Nacional - 01/11/25 - 01:03 PM

Con diversos actos, los colonenses dan la bienvenida a las Fiestas Patrias

Uno de los actos fue organizado por la Gobernación de Colón, con la solemne ceremonia de quema de banderas en desuso,

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Oradores, quema de banderas y bandas de música fueron algunos de los elementos con los que los colonenses dieron la bienvenida al mes de noviembre en la provincia de Colón.

Uno de los actos fue organizado por la Gobernación de Colón, con la solemne ceremonia de quema de banderas en desuso, realizada en las instalaciones del Centro de Arte y Cultura de Colón, donde asistieron autoridades y representaciones estudiantiles.

El Ministerio de Educación (Meduca) desarrolló también sus actos protocolares en la comunidad de Espinar, con la participación de bandas estudiantiles, orador de fondo y presentaciones de bailes folklóricos.

Además, muchos colonenses aprovechan estas fechas para generar ingresos con pequeños negocios a lo largo de la ruta del desfile patriótico, que este año continuará por el corredor de Colón, saliendo desde la calle 13, avenida Central y Meléndez.

