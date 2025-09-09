Nacional - 09/9/25 - 04:46 PM

Concejales de Capira piden bachilleratos de turismo y agropecuario

Gabriel Tuñón, representante del corregimiento de Campaña, enfatizó que los egresados como bachilleres agropecuarios.

 

Por: Eric Montenegro / Provincias.pa@epasa.com -

Concejales de los corregimientos rurales en el distrito de Capira solicitaron al Ministerio de Educación (MEDUCA) considerar el reemplazo de los bachilleratos en ciencias, comercio y humanidades por los de turismo y agropecuario.

A criterio de los concejales, el cambio en los planes de estudio de los colegios de estas zonas permitiría a los estudiantes cuyas familias poseen fincas agrícolas el desarrollo de proyectos como fincas agro turísticas.

Gabriel Tuñón, representante del corregimiento de Campaña, enfatizó que los egresados como bachilleres agropecuarios tendrían más opciones de ingresos a carreras afines en las universidades del país.

En el área norte del distrito de Capira, existen tres centros educativos que podrían ser elevados a educación media e implementar los bachilleratos de turismo y agropecuario.

Tuñón solicitó al Ministerio de Educación realizar las consultas y estudios que permitan la implementación de bachilleratos que les permitan a los estudiantes explotar de forma adecuada los recursos con que ya cuentan sus familias.

Añadió, además, que se requieren planes para modernizar los edificios, equipos y planes de estudio en el Instituto Profesional y Técnico de Capira (IPTC), el cual enfrenta serios problemas tras 70 años de construcción.

Dijo además que los egresados del bachillerato en humanidades forzosamente deben acudir a las universidades para hacerse de una carrera, además de pocas profesiones.

“Pensemos en un bachillerato que les dé esperanzas a los hijos de familias humildes de Capira”.

